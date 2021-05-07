Подібно до багатьох інших державних підприємств, «Укрзалізниця» не може існувати як чисто економічний суб'єкт, для якого пріоритетом є отримання прибутку. Але і висіти каменем на шиї державного бюджету - теж недобре. Де ж вихід?

Ситуацію в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» аналізує політолог, економічний експерт, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

«Приватизація такого підприємства була б невигідна всій економіці. Мільярдні збитки покриваються вигодою, яку отримує вся економіка. Одного разу в Британії приватизували залізницю, і до чого це призвело? Спочатку скоротили всі інвестиційні програми. Скоротили всі маршрути, в першу чергу пасажирські. Почалися аварії - але вони були проблемою для уряду, а не для приватної компанії. Компанії говорили: хлопці, розширюйте маршрути. Компанія відповідала: давайте дотації», - розповідає політолог.

За його словами, таке підприємство може бути тільки планово збитковим - але тоді навіщо його продавати? Загородній нагадав, що зараз Україна фактично перебуває в стані війни. А перекидання військ по залізниці часто не має альтернативи - іншим способом перемістити їх швидко ніяк не вийде.

«Наші західні товариші розповідають казки про те, що держава - поганий власник. А річ у тім, що, приватизувавши природну монополію, можна постійно качати гроші з бюджету. Тому над «Укрзалізницею» повинен бути державний контроль. Там уже повиганяли всіх з керівництва - і, я вважаю, правильно зробили. Але потрібна ще правильна політика. Потрібно нагадати, що Україна - не чиясь колонія, і у неї є свій національний інтерес», - робить висновок Тарас Загородній.

Раніше, як повідомляє Politeka, він прокоментував можливість зниження ціни на газ.

Також Загородній зазначив, що збитки «Нафтогазу» лягають тягарем на всю економіку.