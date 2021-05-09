Українці пенсійного віку можуть залишитися без виплат
Як передає Politeka.net, категорії громадян про це йдеться в законі про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".
Як сказано в документі, мінімальний розмір пенсії за віком при наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в інших державах, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі встановлюється з урахуванням зазначених сум.
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За кожен повний рік "понаднормового" страхового стажу сума виплати збільшиться на 1 відсоток.
Водночас відповідно до закону, пенсії можуть втратити якщо:
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виплати отримали за фальшивими документами;
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ви якийсь час жили за кордоном;
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людина не отримувала виплату 6 місяців;
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ви переселенець і змінили місце проживання.
Також в січні 2022 року в Україні відбудеться новий етап підвищення вимог для виходу на пенсію в 60 років. Відповідно до закону, вимоги за трудовим стажем зростуть на 12 місяців.
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