Українці пенсійного віку можуть залишитися без виплат

Як передає Politeka.net, категорії громадян про це йдеться в законі про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".

Як сказано в документі, мінімальний розмір пенсії за віком при наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в інших державах, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі встановлюється з урахуванням зазначених сум.

За кожен повний рік "понаднормового" страхового стажу сума виплати збільшиться на 1 відсоток.

Водночас відповідно до закону, пенсії можуть втратити якщо:

виплати отримали за фальшивими документами;

ви якийсь час жили за кордоном;

людина не отримувала виплату 6 місяців;

ви переселенець і змінили місце проживання.





Також в січні 2022 року в Україні відбудеться новий етап підвищення вимог для виходу на пенсію в 60 років. Відповідно до закону, вимоги за трудовим стажем зростуть на 12 місяців.

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