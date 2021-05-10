Українців позбавлятимуть субсидій через вступ нових правил надання комунальних пільг

Голова Комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА Олег Попенко прогнозує, що число тих, кому держава може відмовити в отриманні субсидії, може скласти 500 тис. осіб, передає UBR.ua.

Водночас адвокат Іван Ліберман припустив, що Україну "може накрити хвиля судових позовів" з боку тих, кому влада відмовить у наданні субсидій. Подібної думки дотримується і експерт у сфері енергетики та житлово-комунального господарства Марія Яковлєва.

Особливо це стосується такої категорії громадян, як пенсіонери та незаможні. Експерти зазначають, що такі категорії громадян потребуватимуть безоплатної правової допомоги.

При цьому, за словами Олега Попенка, ситуація з неплатежами за комунальні послуги дуже складна. За його оцінками, порівняно з 2020 роком сумарно платежі українців за комуналку зростуть на 100 млрд грн.

І це при тому, що, як зазначив експерт, обсяг субсидій зменшився на 10 млрд грн.

"З урахуванням зростання цін на газ заборгованість за комуналку в кінці року складе суму більше 100 млрд грн", – припустив він.

Нагадаємо, згідно з новими правилами, отримання субсидії може може перешкодити здійснення одноразових вартісних покупок, наявність банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

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