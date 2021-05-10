Українців позбавлятимуть субсидій через вступ нових правил надання комунальних пільг
Голова Комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА Олег Попенко прогнозує, що число тих, кому держава може відмовити в отриманні субсидії, може скласти 500 тис. осіб, передає UBR.ua.
Водночас адвокат Іван Ліберман припустив, що Україну "може накрити хвиля судових позовів" з боку тих, кому влада відмовить у наданні субсидій. Подібної думки дотримується і експерт у сфері енергетики та житлово-комунального господарства Марія Яковлєва.
Особливо це стосується такої категорії громадян, як пенсіонери та незаможні. Експерти зазначають, що такі категорії громадян потребуватимуть безоплатної правової допомоги.
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При цьому, за словами Олега Попенка, ситуація з неплатежами за комунальні послуги дуже складна. За його оцінками, порівняно з 2020 роком сумарно платежі українців за комуналку зростуть на 100 млрд грн.
І це при тому, що, як зазначив експерт, обсяг субсидій зменшився на 10 млрд грн.
"З урахуванням зростання цін на газ заборгованість за комуналку в кінці року складе суму більше 100 млрд грн", – припустив він.
Нагадаємо, згідно з новими правилами, отримання субсидії може може перешкодити здійснення одноразових вартісних покупок, наявність банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.
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