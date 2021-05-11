У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» Юрій Атаманюк, заслужений економіст України та генерал-майор податкової поліції у відставці, розповів, чи варто чекати Україні фінансової допомоги від Сполучених Штатів узагалі та які умови її отримання.

«Говорити потрібно про те, чи дасть гроші МВФ, і на яких умовах», - зазначає передусім Атаманюк. Він пояснює, що саме МВФ дає гроші, а не Сполучені Штати, вони – лише акціонер поруч із багатьма іншими. Тому чекати на фінансову допомогу суто від американців – хибний шлях.

З іншого боку, умови, які ставить МВФ українській владі, прямо залежать від інтересів США як найбільшого акціонера. У цьому контексті він принагідно згадує і візит Ентоні Блінкена в Київ. Йшлося про те, що Україні варто виконати умови МВФ. «Монобільшість в парламенті вустами Арахамії підтвердила, що вона налаштована прийняти ті законопроєкти, на яких наполягає МВФ», - повідомляє Атаманюк.

Ця ситуація, каже він, цілком пояснює сьогоднішній порядок денний українського уряду: митниця, податкова система та збиткові державні підприємства відійшли далеко на задній план. «Кабмін буде прагнути забезпечити наглядові ради та антикорупційні органи від тиску держави», - пояснює експерт і додає, що громадськість в принципі не вважає роботу цих органів ефективною.

Нагадуємо, Атаманюк розповів про масштаби державного боргу України та його причини.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк назвав альтернативу МВФ.