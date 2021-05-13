Штраф за запізнення з наданням бухгалтерського звіту на підприємстві – 1020 гривень, але це не найбільше зло, яке може очікувати співробітників після введення нових правил оподаткування та фінансової звітності в Україні. Про це розповіла ФОП-активістка Юлія Глушко в програмі Юрія Романенка «Романенко Бесіди».

«1020 гривень – це не так і багато. Але біда в тому, що наймані люди, які у нас в штаті – це ж люди, які по вулиці ходять, які йдуть на пенсію, беруть лікарняні, які можуть навіть захворіти ненароком ковідом, а деякі, особливо героїчні, можуть навіть у декрет піти. Відповідно, якщо бухгалтер не подав цю звітність, органи соцстраху не мають уявлення, що такій-то людині з таким-то INN нарахована така-то соціальна виплата. Відповідно, у людей буде прострочення по виплатах, по соціальних гарантіях. Найімовірніше, підуть і суди», - говорить вона.

А може бути хтось незаможний, для нього ці гроші є важливими, продовжує підприємиця.

«Але соцстрах не розуміє, що він ці гроші отримував на підприємстві. З якого фонду заробітної плати йому буде розраховуватися сума його пенсійного страхування? Зараз травень, а ми подаємо звіт за січень, лютий, березень. Поки ми його подамо, поки служба побачить, поки вона нарахує - у людини прострочка місяців чотири. Ми ж знаємо, що таке коронавірус. Люди, на жаль, теж страждають, вони до цієї виплати можуть елементарно не дожити», - робить висновок Глушко.

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