У програмі політолога Руслана Бізяєва «Культ Особистості» голова ГО «Захист і допомога» та голова партії «Сила нації» Андрій Пелюховський заявив, що про могутність будь-якої держави судять за її власністю: чим її менше, тим держава слабша.

Гість програми згадує, яке захоплення висловлював Володимир Зеленський Оманом після торішнього візиту в цю державу. «Це була найбільш убога і злиденна країна у світі, а на сьогоднішній день - це одна з найбагатших країн світу з найкращим медичним обслуговуванням», - зазначає він.

Справа в тому, що 40 років тому до влади в Омані прийшов новий молодий султан. Пелюховський розповідає, що йому вдалося так розвинути країну, всього лише знищивши корупцію.

Тим не менш, Україна не тільки не уступає Оману в багатстві, але й переважає його. Те саме стосується і території. Але головну проблему Пелюховський вбачає у викраденні багатьох об’єктів, тому їхнє націоналізація цілком може виправити сучасну ситуацію.

Сам Пелюховський займається виробництвом, а тому розуміє, як в Україні дістати газ, сировину та електроенергію. «З ким мені зараз домовлятися за сировину в кар'єрі, газ - я йду домовлятися до олігархів, тоді навіщо мені президент і влада, якщо вони нічого не можуть мені дати?», - запитує він. Окрім цього, експерт розповідає про те, як абсурдно опозиціонери міркують про зниження ціни на електроенергію і газ.

Нагадуємо, Пелюховський пояснив, що відкриття ринку землі відкриє його лише для іноземців.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк порадив Україні не сподіватися на допомогу західних партнерів.



