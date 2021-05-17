Негода обрушить на голови одеситів дощі з грозами і навіть градом
З понеділка, 17 травня, Одеську область накриє циклон з дощами і шквальним вітром, пориви якого досягнуть 15-24 метри в секунду. Також прогнозуються грози і випадання граду розміром 6-19 мм.
У зв'язку з негодою в Укргідрометцентрі оголосили жовтий рівень небезпеки по всій території Одеської області, передає Politeka.net.
Температура повітря коливатиметься вдень у межах +19 + 02 градусів.
А ось до вечора знизиться до + 14.
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Вівторок і середа в Одесі також будуть хмарними. 18 травня може пройти невеликий дощ з грозою. Вітер змінних напрямків з поривами до 15-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 °С тепла, вдень буде близько 18-23 °С вище нуля.
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