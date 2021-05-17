Негода обрушить на голови одеситів дощі з грозами і навіть градом

З понеділка, 17 травня, Одеську область накриє циклон з дощами і шквальним вітром, пориви якого досягнуть 15-24 метри в секунду. Також прогнозуються грози і випадання граду розміром 6-19 мм.

У зв'язку з негодою в Укргідрометцентрі оголосили жовтий рівень небезпеки по всій території Одеської області, передає Politeka.net.

Температура повітря коливатиметься вдень у межах +19 + 02 градусів.

А ось до вечора знизиться до + 14.

Вівторок і середа в Одесі також будуть хмарними. 18 травня може пройти невеликий дощ з грозою. Вітер змінних напрямків з поривами до 15-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 °С тепла, вдень буде близько 18-23 °С вище нуля.

Раніше ми повідомляли, в Одесі на Пересипу стався потоп, але не через дощ, а через прорив труби.

Водою затопило вулицю Чорноморського козацтва в неділю, 16 травня.

Аварія трапилася біля воріт будівлі № 66 біля Цукрового заводу.

На оприлюднених кадрах видно, як проїжджу частину залило водою і підтоплення тягнеться кілька сот метрів, що призвело до тягучки автомобілів.

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