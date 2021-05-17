В Одеській області розгорівся черговий скандал через державну мову
Фігурантом його став викладач спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету з міста Чорноморська.
Викладач Олександр Макаренко назвав українську мову "псячою мовою" і мовою"окупантів і фашистів". Як пише місцевий
"Я не розумію вашу псячу мову, пишіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і папери пишу па-руску, хоць відаю яе. Для мяне Гета ваша ўкраінская мова-мова окупантаў та фашистаў", - написав Макаренко.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Дорофєєва в маленькому бікіні поскаржилася на свій несподіваний комплекс: "Пора б вже полюбити себе!"
Трагічно обірвалося життя красуні-снайпера ЗСУ: поверталася на фронт навіть після операцій
Тіло відомого українця знайшли в центрі міста, фото: "Так само розправилися з його вчителем"
У Києві прогримів вибух, язики полум'я вилітають з-під землі: перші деталі і відео НП
На ситуацію вже відреагували в керівництві коледжу. Заступник директора з освітньої роботи Наталія Федорова стверджує, що в навчальному закладі не будуть терпіти такі висловлювання викладача.
Федорова заявила, що вони з'ясовують у дітей, чи не пропагує викладач ненависть до української мови.
Тим часом активісти вже поскаржилися на Макаренка мовному омбудсмену Тарасу кременю.
Нагадаємо, що на Привозі розгорівся новий скандал через українську, відео: "дебільна мова"
А ще Politeka писала, що еа Одесу рухається потужний циклон з градом і шквальним вітром, синоптики б'ють на сполох
Також Politeka повідомляла, що названа хвороба, яка найбільше забирає життя одеситів: і це не коронавірус