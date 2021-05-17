В Одеській області розгорівся черговий скандал через державну мову

Фігурантом його став викладач спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету з міста Чорноморська.

Викладач Олександр Макаренко назвав українську мову "псячою мовою" і мовою"окупантів і фашистів". Як пише місцевий Telegram-канал "Одеса INFO", таку заяву на адресу української мови він зробив у Facebook під час обговорення нових правил державної мови.

"Я не розумію вашу псячу мову, пишіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і папери пишу па-руску, хоць відаю яе. Для мяне Гета ваша ўкраінская мова-мова окупантаў та фашистаў", - написав Макаренко.

На ситуацію вже відреагували в керівництві коледжу. Заступник директора з освітньої роботи Наталія Федорова стверджує, що в навчальному закладі не будуть терпіти такі висловлювання викладача.

Федорова заявила, що вони з'ясовують у дітей, чи не пропагує викладач ненависть до української мови.



Тим часом активісти вже поскаржилися на Макаренка мовному омбудсмену Тарасу кременю.

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