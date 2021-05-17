Від агресора можна очікуватися більш авантюрних дій, якщо стан його економіки задовільний. А відтак скидати з рахунків санкції як інструмент стримування не варто. Так сказав німецький політолог Андреас Умланд у програмі експерта з міжнародної та внутрішньої політики Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» .

На думку політолога, всі надії у конфлікті з Росією варто покладати саме на введення санкцій. Водночас він зазначає, що чи не найбільше зв’язків із РФ, а, отже, і важелів впливу має ЄС. «До сих пір Євросоюз є одним з найбільших торгових партнерів і зовнішнім інвестором Росії. Не зважаючи на всю Євро-Азійську риторику і Китай, все залишається в силі», - пояснює Умланд.

Аби не бути голослівним, гість програми наводить результати певних досліджень. Він розповідає, що санкції 2014 року навіть в обмеженому вигляді мали сильний негативний вплив на російську економіку. «Росія втратила досить велику частину економічного зростання, яке б вона мала без санкцій за останні сім років», - підкреслює німецький політолог.

Отже, на думку Умланда, в арсеналі і Сполучених Штатів, і Євросоюзу ще багато інструментів впливу на Росію. Тим не менш, він відзначає марність надій на застосування проти РФ якихось військових дій, але розраховує хоч би на поставки зброї з боку США та ЄС.

Щодо останнього політолог дає ширший коментар: Німеччина, зважаючи на певні історичні події, повинна була чи не першою надати Україні таку допомогу, натомість вона категорично відмовила. «США напевно будуть більше постачати зброї Україні, а до Європи будуть питання, які санкції вони готові вводити. На це вся надія», - констатує Умланд.

Нагадуємо, Умланд сказав, що Україну могли взяти в НАТО в обмін на здачу ядерної зброї .