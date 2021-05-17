От агрессора можно ожидаться более авантюрных действий, если состояние его экономики удовлетворительное. Следовательно сбрасывать со счетов санкции как инструмент сдерживания не стоит. Так сказал немецкий политолог Андреас Умланд в программе эксперта по международной и внутренней политики Юрия Романенко «Романенко. Беседы» .

По мнению политолога, все надежды в конфликте с Россией стоит возлагать именно на введение санкций. В то же время он отмечает, что больше всего связей с РФ, а, следовательно, и рычагов влияния у ЕС. «До сих пор Евросоюз является одним из самых больших торговых партнеров и внешним инвестором России. Не смотря на всю Евро-Азийскую риторику и Китай, все остается в силе», - объясняет Умланд.

Чтобы не быть голословным, гость программы приводит результаты определенных исследований. Он говорит, что санкции 2014 года даже в ограниченном виде имели сильное негативное влияние на российскую экономику. «Россия потеряла довольно большую часть экономического роста, который бы она имела без санкций за последние семь лет», - подчеркивает немецкий политолог.

Итак, по мнению Умланда, в арсенале и Соединенных Штатов, и Евросоюза еще много инструментов влияния на Россию. Тем не менее, он отмечает бесполезность надежд на применение против РФ каких-то военных действий, но рассчитывает хотя бы на поставки оружия со стороны США и ЕС.

По поводу последнего политолог дает более широкий комментарий: Германия, учитывая определенные исторические события, должна была едва ли не первой предоставить Украине такую ​​помощь, но она категорически отказалась. «США наверное будут больше поставлять оружия Украине, а к Европе будут вопросы, какие санкции они готовы вводить. На это вся надежда», - констатирует Умланд.

Напоминаем, Умланд сказал, что Украину могли взять в НАТО в обмен на сдачу ядерного оружия .