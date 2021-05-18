Заступник очільника Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи зможуть іноземці купувати українську землю.

«Якщо ми згадаємо 2019 рік, коли з’явилася перша редакція запропонованої тоді ще урядом Гончарука земельної реформи, оцей закон… Там взагалі він був мега ліберальний. В тому числі одне з ключових таких положень, яке викликало обурення серед аграріїв, серед аграрної спільноти, це те, що там дозволялося вводити в обіг земель купівля-продаж для іноземців», - нагадує експерт.

За його словами, позиція проти продажу землі іноземцям найбільше об’єднала всі категорії населення, які задіяні в аграрному бізнесі або проживають на сільській території.

«І тому було прийнято в принципі правильне рішення з боку парламенту і президента, який підписав тоді ще закон про те, що допуску на ринок іноземців не буде до того моменту, поки українці на всеукраїнському референдумі або підтримають, або так само наголосять на тому, що цього робити не потрібно», - каже Марчук.

Він додав, що ця позиція викладена в законопроєкті № 2194.

«Були страшилки певними політичними силами, що в цьому законопроєкті № 2194 є положення, яке допускає допуск іноземців. Наші аналітики і юристи провели дослідження – там немає цього положення. Фактично допуску іноземців не буде! Так, вони можуть працювати в Україні як орендарі, так, вони будуть залучені в процесі, тому що є багато людей по території України – іноземних фермерів – які не один вже десяток років орендують землю. Вони можуть працювати на правах оренди, але купувати землю не можуть», - запевнив заступник очільника Всеукраїнської Аграрної Ради.

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