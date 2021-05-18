На яких умовах слід надавати кредити українським фермерам - так, щоб це вело до вигоди й для самих фермерів, і для банків? Свою думку з цього приводу у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

«Сьогодні в Україні співпрацювати фермеру і банку дуже складно. Складність в тому, що фермеру часто нічого надати в заставу, а ставка кредитування занадто висока. Ставка, розроблена Нацбанком для банків України - сім відсотків, а від цієї цифри планку підіймають вони самі. На практиці ставка становить від п'ятнадцяти до двадцяти відсотків. Звичайно, в таких умовах конкурувати на зовнішніх ринках дуже важко», - зазначає він.

Тому, на думку Марчука, щоб забезпечити фермерів доступним кредитом, потрібно укласти угоду між державою, банками та бізнесом. Їм слід домовитися про те, що кредитування має бути загальнодоступним.

«Можливо, ми забезпечимо фермерам кредит, як у наших європейських сусідів - під три-п'ять відсотків. Принаймні, до десяти відсотків, але ніяк не більше. Важливо, щоб запрацювала програма гарантування кредитів для фермерських господарств», - говорить Денис Марчук.

Раніше, як повідомляє Politeka, він підтримав протест українських аграріїв проти можливості продавати землю іноземцям.

Також Марчук заявив, що Аграрну партію намагаються позбавити можливості пройти в новий склад Верховної Ради.