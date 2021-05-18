На каких условиях следует предоставлять кредиты украинским фермерам – так, чтобы это вело к выгоде и для самих фермеров, и для банков? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

«Сегодня в Украине сотрудничать фермеру и банку очень сложно. Сложность в том, что фермеру зачастую нечего предоставить в залог, а ставка кредитования слишком высока. Ставка, разработанная Нацбанком для банков Украины – семь процентов, а от этой цифры планку поднимают они сами. На практике ставка составляет от пятнадцати до двадцати процентов. Конечно, в таких условиях конкурировать на внешних рынках очень трудно», - отмечает он.

Поэтому, по мнению Марчука, чтобы обеспечить фермеров доступным кредитом, нужно заключить соглашение между государством, банками и бизнесом. Им следует договориться о том, что кредитование должно быть общедоступным.

«Возможно, мы обеспечим фермерам кредит, как у наших европейских соседей – под три-пять процентов. По крайней мере, до десяти процентов, но никак не больше. Важно, чтобы заработала программа гарантирования кредитов для фермерских хозяйств», - говорит Денис Марчук.

Ранее, как сообщает Politeka, он поддержал протест украинских аграриев против возможности продавать землю иностранцам.

Также Марчук заявил, что Аграрную партию пытаются лишить возможности пройти в новый состав Верховной Рады.