Футуролог та громадський діяч Олексій Толкачов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" зазначив, що в Україні скрізь є місця, які можна розвивати за допомогою краудфандингу.

За словами Олексія Толкачова, прикладом успішного краудфандингу у Франції є реставрація старовинного замку, на яку збирали гроші понад 26 тис. осіб з 118 країн світу.

"Я мріяв про подібний проєкт в Харківській області, це моя рідна область. Там є селище Шарівка, а в Шарівському селищі є неймовірної краси Шарівський палац. Я його намагався орендувати з 2013 по 2016 рік. У нього необхідно було вкласти близько 10 млн доларів. Я розумів, що сума для мене непідйомна абсолютно, але я також розумів інший аспект - палац поруч з Харковом, харків'яни з задоволенням би приїжджали відпочивати. А ми можемо не продавати квитки, ми можемо закликати харків'ян скидатися по 100 грн на місяць на підтримку відновлення палацу", - сказав Толкачов.

Він зазначив, що таким чином 5-6 тис. харків'ян з двохмільйонного міста зможуть за 10 років реставрувати палац. При цьому, вони б відчували себе причетними.

"На початку 2010 років в Рівному городяни скинулися по 100 грн і створили міський футбольний клуб. Для мене це взагалі приголомшливо - цей футбольний клуб виріс. Близько 4 тис. осіб. Уявіть, 2010 або 2011 року, ще інтернет-технологій немає, еквайрингу немає. Люди були змушені йти в банк і по квитанції заповнювати реквізити, що вони хочуть внести 100 грн... В Україні куди не глянь - скрізь є точка прикладання для краудфандингових зусиль", - додав футуролог.

Толкачов розповів, що розробляє платформу, в якій українці могли б об'єднатися і разом вкладати свої гроші в поліпшення країни.

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