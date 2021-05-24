Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, в чому підступ в перегляді владою прожиткового мінімуму, і пояснила, чому життя згідно з пропонованими сумами більше схоже на виживання, ніж на справедливість.

Вона розповіла, що за повідомленням прем'єр-міністра, уряд працює над затвердженням «справедливого» прожиткового мінімуму.

«Правда, що таке в розумінні прем'єра «справедливий» прожитковий мінімум, нам поки не повідомляють. Але слово «справедливий» якось мені ріже вухо, якщо чесно. Відразу відчувається у всій цій історії якийсь підступ. Думаю, що ця сама справедливість буде вже дуже відрізнятися, якщо дивитися з боку прем'єра і з боку простого українця», - вважає Котенкова.

Вона зазначила, що спочатку прожитковий мінімум був прив'язаний до споживчого кошику, під яким чиновники розуміли набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, які повинні задовольняти життєві потреби людини протягом одного року. Таким чином, пояснює Котенкова, прожитковий мінімум - це умовна сума товарів і послуг, споживаючи які, на думку чиновників, можна нормально жити, і для кожної категорії населення цей прожитковий мінімум різний.

«Як же нам пропонують нормально справедливо жити? І так, українцю, який живе на прожитковий мінімум, пропонується купувати в рік не більше шести пар трусів, пальто і костюм - раз на сім років, ну і в тому ж дусі. Та ще до розгляду приймаються найдешевші товари на споживчому ринку», - заявила Котенкова.

У той час як у всьому світі прожитковий кошик формується на підставі вивчення реальних потреб населення, і вже виходячи з її вартості встановлюється прожитковий мінімум, у нас все поставлено з ніг на голову, додала журналістка.

«В Україні прожитковий кошик взагалі вважають за краще не міняти, а якщо і змінюють, то основне завдання - укластися в рамки чинного прожиткового мінімуму, який на сьогодні становить мізерну суму в трохи більше двох тисяч гривень. Тому ось таке справедливе життя по-простому називається виживанням. Тобто до реального життя цей прожитковий мінімум має дуже віддалене відношення», - резюмувала Котенкова.

Нагадаємо, Котенкова заявила, що людей старше 50 не особливо хочуть брати на роботу .