Исполняющий обязанности министра экономики в 2020 году Павел Кухта в программе “Субъективно с Яникой Мерило” заявил, что проблема с локализацией в Украине состоит в том, что нужно внедрять ее не как законодательный принцип, а как развитие производства.

“Я, на самом деле, за локализацию, но не как законодательный принцип, а как то, чтобы у нас производство развивалось. Я же этим занимался непосредственно в министерстве. Там проблема, на самом деле, не в правилах, что нет обязанности покупать украинское, а конкретно в поведении заказчиков и производителей”, - сказал Павел Кухта.

Он отметил, что многие украинские производители производят товар долго, и поэтому у них его не хотят покупать.

“С другой стороны, сами закупщики, а особенно госкомпании большие - выглядят очень плохо. Та же “Укрзализныця”, где 2000 закупщиков покупают что подряд… Там просто мрак в самой системе. И на самом деле - заставить их выстраивать эти цепочки отношений с местными производителями можно спокойно на уровне акционера, на уровне политики собственника компании, задачи перед компанией. Вот так это работает. И это абсолютно правильно. Это, кстати, не нарушает никаких международных соглашений и обязательств. То есть, мягкие способы. Не надо нарываться на ответные санкции от какой-нибудь Германии против нас”, - добавил Кухта.

Как сообщала Politeka, Соколовский заявил, что для нашей и импортной продукции на украинском рынке были не равные условия.

Также Politeka сообщала, что Олейник заявил, что система публичных закупок не открыла Украине рынок ЕС.