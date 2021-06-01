Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що чотирьом категоріям пенсіонерів не проіндексували пенсії, оскільки відбувається недостатній збір коштів до Пенсійного фонду.

“З 1 липня в законі про державний бюджет передбачене чергове підвищення прожиткового мінімуму, в тому числі для осіб, що втратили працездатність. Грубо кажучи, цей прожитковий мінімум для непрацездатних дорівнює мінімальній пенсії. Зараз він 1 769 грн, підвищать на 85 грн. Тобто, буде 1 854 грн з 1 липня”, - сказав Андрій Павловський.

Він зазначив, що мінімальна пенсія в Україні становить 1 769 грн, а максимальна – 17 690 грн. Для тих, хто отримує максимальну пенсію, буде зростання на 850 грн.

“Але разом з тим, це стосується не всіх. У нас є ті, що рівніші за рівних. Тому що, наприклад, пенсії суддів з початку року зросли на 9 425 грн і зараз складають 77 тис. 300 грн. От, порівняйте, середня пенсія в нас менше 3 тис. грн, і її отримують більше половини пенсіонерів, і пенсія суддів”, - додав Павловський.

За його словами, після індексації пенсії з 1 березня в середньому виросли на 300 грн, тоді як у більшості пенсія зросла на 100 грн.

“Забули такі великі категорії пенсіонерів взагалі проіндексувати, як колишні військовослужбовці, державні службовці, науковці, чорнобильці. От ці такі чотири величезні соціальні групи пенсіонерів - про них держава взагалі забула. А державним та військовослужбовцям взагалі не індексують з 2010 року”, - підкреслив експерт.

Він зазначив, що влада обіцяла від початку цього року підняти розмір пенсії для тих, хто старший 75 років, але перенесли підвищення на 1 липня, і в результаті повторно перенесли на 1 жовтня.

“Обіцяли пенсіонерам старшого віку по 400 грн додати. Я сподіваюсь, що не буде ще одного перенесення. Я думаю, це через те, що недостатній збір коштів до Пенсійного фонду відбувається… Витрачати на виплату пенсій треба значно більше, ніж надходить з того ж Єдиного соціального внеску”, - сказав Андрій Павловський.

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