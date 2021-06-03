У програмі блогерки Мирослави Бобровської «А як насправді?» економіст, експерт з міжнародних питань Руслан Осипенко назвав землю останнім активом України, що має стратегічне значення.

«З економічної точки зору у нас фактично йде війна, всі активи наші, в тому числі земля, а земля найбільший наш актив, і останній, який лишився в Україні, під загрозою», - стверджує економіст.

Він пригадує, що в 1990-х роках в Україні вже була приватизація: тоді зі списку стратегічних підприємств вивели все і розібрали. Решту, каже Осипенко, - знову на приватизацію.

Землю експерт називає останнім українським стратегічним ресурсом. Він попереджає, що без неї можна забути про подальшу розбудову економіки і держави взагалі. Водночас Осипенко звертає увагу взагалі на критичність ситуації в Україні: через це її активи розкуплять дуже дешево.

Отже, експерт підсумовує, що останній актив України стратегічного значення приватизують за ніщо. Також він зазначає, що з продажем землі досі не владнали багато технічних моментів. «Кадастр земель, який показує, які землі є кращими, про цей кадастр вже кажуть багато років і досі його до ладу не привели. А це основа як торгувати землею, бо чітко треба знати: де межа, як розмежовуються ділянки, яка якість землі», - пояснює Осипенко.

На його думку, рішення відкрити ринок землі, хай і в кілька етапів, нав’язане західними партнерами. Гість програми зазначає, що вигоду з цього мають саме вони, адже і мають кошти на купівлю української землі.

У цьому контексті Осипенко вважає за потрібне пригадати досвід інших країн. «Хотілося б нагадати про Аргентину, коли після продажу землі там виходили люди на бунти «порожніх каструль», бо іноземні інвестори, які скупили там землю, сіяли і вирощували те, що було вигідно на міжнародних ринках і це привело до зубожіння», - застерігає експерт.

Нагадуємо, Павловський порадив побудувати цивілізований ринок землі за моделлю Франції .