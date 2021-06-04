Що буде з Білоруссю? У своїй програмі «Контрольний удар» політолог Максим Ялі припустив, що можна очікувати остаточної інтеграції Білорусі в РФ

Експерт зазначає, що на тлі погіршення відносин із Вашингтоном і Брюсселем Олександр Лукашенко зараз не має жодних можливостей для якихось маневрів із Москвою.

Принагідно Ялі згадує про зустріч президентів РФ і Білорусі минулого тижня в Сочі, після якої Путін вирішив дати транш сумою в пів мільярда доларів. «Бацька без особливого бажання, але йде на умови форсованої інтеграції з Росією», - переконаний він.

На думку політолога, сьогодні можна бачити, як Лукашенко всіма силами намагається зберегти свою репутацію. Тим не менш, він попереджає про наслідки введення секторальних санкцій проти Білорусі та її економіки з боку Європи та Сполучених Штатів: за рік-півтора Росія повністю поглине Білорусь.

«Дорожні карти фінансово-економічної інтеграції «союзної» держави розроблені і надані Кремлем ще в 2019 році», - підкреслює Ялі. Тоді у Лукашенка був, як каже експерт, рятувальний круг, аби провернути маневр від Заходу. Тим не менш, він відзначає, що ситуація змінилася. «Посадкою рейсу Афіни-Вільнюс Лукашенко сам себе позбавив торгів з Кремлем», - переконаний Ялі.

Ведучий стверджує, що вже восени можна буде побачити, яке майбутнє чекає на Білорусь. Водночас він сумнівається в тому, що Європа використає проти Білорусі секторальні санкції. А щодо санкцій від США політолог каже так: у них із Білоруссю немає товарообігу, тому будь-які обмеження не дадуть результатів.

Нагадуємо, Ялі розповів, що Зеленський правильно оцінив небезпеку вторгнення Росії.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Ялі прокоментував останні дії Адміністрації Байдена.