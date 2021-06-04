Український політичний оглядач, блогер Руслан Бізяєв у програмі «Развилка» розповів, чому Кабмін вирішив підвищити податки для фермерів напередодні відкриття ринку землі.

«Гроші треба звідкись в бюджет брати. Тобто наша модель економіки передбачає те, що гроші можна отримати з двох джерел: зайняти (ну це вже сталося і далі займати буде все складніше і складніше) або підняти податки. А ось тут ще залишаються варіанти. Тут ще залишаються сфери і галузі, в яких це можна зробити. І потім це все продати красиво МВФ», - говорить експерт.

Також він відповів на питання глядача, чи дадуть взагалі хоч якусь землю населенню.

«Дадуть. Все питання – що з нею робити? Розумієте, тут же питання ціни – це питання поверхневе, але не первинне. Як отримувати прибуток з цієї землі? Як витримувати конкуренцію? Зараз же йде епоха укрупнення бізнесу. Ось великий бізнес завжди буде мати перевагу перед середнім і малим. Особливо в нашій ситуації, особливо при нашій політичній системі. І без відповіді на це питання ми не можемо припускати, що людина врешті-решт з цієї землі отримає», - сказав Бізяєв.

Експерт порадив людям, які здають землю під паї, поки що не поспішати.

«Тому що до вас будуть приходити, малюватимуть картину маслом, пропонуватимуть великі за мірками сіл гроші. Але, розумієте, гроші – це папірець, а земля – ​​це вічно. Тому, якщо є така можливість, почекайте півроку, а краще рік», - резюмував оглядач.

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