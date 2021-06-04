Український політичний оглядач, блогер Руслан Бізяєв у програмі «Развилка» розповів, чому Кабмін вирішив підвищити податки для фермерів напередодні відкриття ринку землі.
«Гроші треба звідкись в бюджет брати. Тобто наша модель економіки передбачає те, що гроші можна отримати з двох джерел: зайняти (ну це вже сталося і далі займати буде все складніше і складніше) або підняти податки. А ось тут ще залишаються варіанти. Тут ще залишаються сфери і галузі, в яких це можна зробити. І потім це все продати красиво МВФ», - говорить експерт.
Також він відповів на питання глядача, чи дадуть взагалі хоч якусь землю населенню.
«Дадуть. Все питання – що з нею робити? Розумієте, тут же питання ціни – це питання поверхневе, але не первинне. Як отримувати прибуток з цієї землі? Як витримувати конкуренцію? Зараз же йде епоха укрупнення бізнесу. Ось великий бізнес завжди буде мати перевагу перед середнім і малим. Особливо в нашій ситуації, особливо при нашій політичній системі. І без відповіді на це питання ми не можемо припускати, що людина врешті-решт з цієї землі отримає», - сказав Бізяєв.
Експерт порадив людям, які здають землю під паї, поки що не поспішати.
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«Тому що до вас будуть приходити, малюватимуть картину маслом, пропонуватимуть великі за мірками сіл гроші. Але, розумієте, гроші – це папірець, а земля – це вічно. Тому, якщо є така можливість, почекайте півроку, а краще рік», - резюмував оглядач.
Раніше Politeka повідомляла, що Загородній розповів, як відкривали ринок землі в Азії.
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