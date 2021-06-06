Клієнт Приватбанку залишився без картки через збій програми

Як передає Politeka.net , про це незадоволений чоловік повідомив на порталі "Мінфін".

За його словами, у нього закінчився термін дії картки для виплат і він відправився у відділення продовжити стару, або отримати нову.

"Взяв з собою паспорт код, все як треба. Не продовжили стару, не видали нову, навіть не змогли виразно пояснити причину. Картка використовувалася для оплати комуналки, покупок в інтернет магазинах, простіше кажучи — для комфортних розрахунків не виходячи з дому. Писав на підтримку, тупо відписуються. За підсумком, я з'ясував, що їх програмуліна не хоче актуалізувати мої дані, а чому - ніхто не знає", - розповів чоловік.

Співробітники ПриватБанку вже відреагували на повідомлення і поспілкували розібратися в ситуації.