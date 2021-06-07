Експерт у сфері розвитку АЗС Олександр Мельничук у програмі «Суть подій» розповів про ціноутворення на газ. За його словами, маржа на газ дуже низька, тому мережі АЗС хочуть домогтися підвищення акцизу

«З газом все більш-менш рівно. У кожної з мереж на газових сховищах є запаси. Тут якогось дефіциту точно не спостерігається. Ціноутворення приблизно таке ж, єдине, що зараз на ринку починати просуватися підняття акцизу на газ, щоб його зрівняти з бензином, що призведе до подорожчання цього виду пального для кінцевого споживача», - зазначив Мельничук.

За словами експерта, підняття акцизу учасники ринку мотивують тим, що на газ маржа практично нульова, при цьому вони хочуть збільшити заробіток, зробивши маржу в 5-6 гривень на кожному літрі. Як зазначив Мельничук, підняття акцизу на газ не збільшить заробіток великим мережам АЗС, а лише тільки зашкодить кінцевому споживачеві.

«Газ на сьогоднішній день – це 1,5 гривні заробітку з літра. Наша мережа проти зрівнювання акцизу на газ і бензин, тому що через це постраждає кінцевий споживач. Нелегальний сектор однозначно через всі ці ініціативи виграє», - підкреслив експерт.

Як зазначив Мельничук, мережі АЗС на збільшенні акцизу уявно повинні більше почати заробляти, але по факту виграє тільки нелегальний сектор, який працює без касових апаратів, що дасть можливість збільшити ціну, а податки продовжити не платити.

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