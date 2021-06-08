Україна потребує нового Податкового кодексу. Так сказав голова Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе у програмі «Особистість» з Сергієм Дойком, додавши, що зараз лише 10% усіх компаній сумлінно сплачують податки

Гість програми стверджує, що в Україні багато хто ухиляється від сплати податків, сумлінно ж їх сплачують далеко не всі. «На жаль, не всі… Я по сьогоднішній день прихильник ідеї ухвалювати новий Податковий кодекс. Ліберальний, з низькими ставками, з меншою кількістю податків», – зазначає він. Хай там що, але Катамадзе стоїть на позиції, що Податковий кодекс України потребує системних змін.

Водночас він розповідає, що особисто займався цією справою, їздив Україною і спілкувався з різним бізнесом, а тому може робити свої висновки. Так ось, Катамадзе спростовує твердження про те, що ухилення від податків – частина українського менталітету. Із цим твердженням він категорично не погоджується. Натомість голова Асоціації платників податків пропонує в цьому контексті говорити не стільки про менталітет, скільки про правила, які визначає держава.

«Останні 6 років, вдумайтесь, ми говоримо про те, щоб замінити податок на прибуток податком на виведений капітал», - підкреслює він. Катамадзе висловлює щирі надії на прийняття цього закону, але й обурюється через таке відтермінування. Принагідно він згадує досвід сусідніх країн, зокрема, Польщі, яка вже має податок на розподілений капітал.

Принагідно Катамадзе коментує і сучасну ситуацію в країні: лише 10% компаній сумлінно сплачують податок, а 90% - ухиляються від податків, вдаючись до оптимізації. Він повідомляє, що на момент 1 січня 2020 року через оптимізацію держава втратила податків на суму в більше, як 1 трильйон 200 мільярдів гривень.

«Порахуйте, 18% скільки це. Більше 240 млрд грн. Це не означає, що це кримінал. Це означає, що за рахунок того, що просто так написаний Податковий кодекс, є можливість оптимізувати. Але оптимізація означає, що до скарбниці не дійшли гроші», - стверджує голова Асоціації платників податків.

Нагадуємо, Катамадзе розповів про штат БЕБ і зарплати співробітників.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Катамадзе розповів, що Україні робити з тіньовою економікою.