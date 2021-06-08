Заступниця Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан у програмі «Суб’єктивно з Янікою Мерило» розповіла про те, де діють і де найближчим часом відкриються центри підтримки підприємців Дія. Бізнес. Розмова точилася навколо Офісу з розвитку підприємництва та експорту, який запрацював нещодавно.

«Раніше він працював як експорт-промоушн офіс. Раніше ця установа підпорядковувалась Мінекономіки, тепер вона перейшла під опіку Секретаріату Кабінету Міністрів. Зараз відбулося перейменування, розширення повноважень. Тепер він запрацює на 100 відсотків потужності», - обіцяє Іонан.

До речі, проєкт Мінцифри Дія. Бізнес також буде переданий безпосередньо в цей офіс, оскільки ми хочемо саме там зосередити зусиль і максимум проєктів для малого і середнього підприємництва, зазначає вона.

«У нас є центр підтримки підприємців Дія. Бізнес, фактично це напрямок інфраструктури підтримки підприємців. Минулого року ми відкрили чотири таких центрів: це Харків, Миколаїв, а також центр підтримки молодіжного підприємництва на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і пілотний проєкт – консультаційний центр у Черкасах. А цього року ми відкриваємо, як мінімум, сім таких центрів, але плануємо дійти до п’ятнадцяти», - каже Іонан.

Одинадцятого червня відбудеться відкриття такого центру в Одесі, потім Ужгород, Кременчук, Полтава, Кривий Ріг і Буча.

«І ще декілька міст: Львів, Запоріжжя, Тернопіль, Маріуполь. Дніпро в роботи, якраз дуже багато запитів саме звідси, а також із Житомира. Але це все певний процес, оскільки центри відкриваються без державної підтримки. Центри функціонують як неприбуткові громадські організації, які відкриваються за підтримки переважно бізнесу, а також міжнародних донорів», - пояснює Валерія Іонан.

Нагадаємо, поки не було кризи, відсутність кредиту нікого не хвилювала, але зараз бізнес задихається без обігових коштів, - Бізяєв.

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