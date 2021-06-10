Африканська чума свиней становить серйозну проблему для українського свиногосподарства та виходу його продукції на ринки Європи. Детальніше про це розповіла президент Асоціації «Свинарі України» Оксана Юрченко у програмі «Суть подій» з блогеркою Любов’ю Завальнюк.

Гостя програми повідомляє, що сьогодні весь світ і Україна зокрема наштовхнулися на одну і ту ж проблему – африканську чуму свиней. «Це захворювання має один глобальний наслідок, воно істотно впливає на зовнішню торгівлю», - підкреслює вона.

Юрченко пояснює, що саме через африканську чуму свиней Україна не змогла вийти на європейські ринки з продукцією свого свиногосподарства. Принагідно вона додає, що цей ринок має чи не найвищі стандарти якості.

Експертка розповідає, що загострення цього захворювання відбулося якраз тоді, коли місія ЄС мала приїхати в Україну та оцінити її підприємства з вирощення свиней і переробні потужності. З огляду на глобальний досвід, повідомляє вона, вирішили не розглядати країни, яких не мають АЧС, для співпраці з тими державами, де зафіксоване захворювання.

«За ці роки ситуація безперечно змінилася, але європейські ринки для України досі зачинені. Ми постачаємо нашу продукція на деякі азійські ринки, починаємо розвивати африканські напрямки. Але якщо розглядати стандарт, це не є ринки показники», - каже Юрченко.

Вона також додає, що саме європейський ринок можна вважати показовим щодо стандартів і якості. Тим не менш, зазначає Юрченко, для України він закритий. Експертка пояснює, що африканська чума свиней – невиліковне захворювання: немає ані ліків, ані вакцини, а тому це загроза глобального масштабу.

«Тому наші підприємства, маючи бажання вийти на європейські ринки, запроваджують на виробництві високий рівень обмеженого доступу та дезінфекції, щоб унеможливити потрапляння хвороби», - розповідає Юрченко.

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