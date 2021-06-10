Політолог Руслан Бізяєв у програмі «Прогноз» на каналі Знай24 розповів, чи реально видобуванням нашого газу знизити його вартість для кінцевого споживача. За його словами, розробка родовищ дуже дорого обійдеться і не факт що видобуток українського газу окупиться.

«Це просто зараз дорого і на це потрібна політична воля. Треба розуміти, що це буде на першому етапі як мінімум збитково. Треба зібрати політичну волю в кулак і сконцентрувати кошти і тільки після цього можна йти в цьому напрямку», - зазначив Бізяєв.

За словами експерта, також можна піти в іншому напрямку – альтернативними шляхами знижувати собівартість газу, який споживає населення і цим вирішувати багато питань щодо забезпечення газом населення та промисловості.

«Зверніть увагу на «сланцевиків» в США – як все лихо починалося, а зараз: не дай Бог нафта падає нижче 50 доларів за барель і все, а у них там боргів на 750 млрд доларів. У нас зараз немає монополії. Ми зараз купуємо газ російського походження у декількох європейських посередників», - розповів Бізяєв.

На думку політолога, для власного видобутку газу треба витратити величезну кількість грошей на розробку родовищ.

Нагадаємо, Politeka публікувала слова Бізяєва, що приходить епоха, коли буде домінувати концепція, що вкрасти в політиці взагалі не можна.

Раніше на Politeka Бізяєв повідомив, що практично до історичних максимумів піднялися ціни на залізну руду.