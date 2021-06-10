Політолог Руслан Бізяєв у програмі «Прогноз» на каналі Знай24 розповів, чи реально видобуванням нашого газу знизити його вартість для кінцевого споживача. За його словами, розробка родовищ дуже дорого обійдеться і не факт що видобуток українського газу окупиться.

«Це просто зараз дорого і на це потрібна політична воля. Треба розуміти, що це буде на першому етапі як мінімум збитково. Треба зібрати політичну волю в кулак і сконцентрувати кошти і тільки після цього можна йти в цьому напрямку», - зазначив Бізяєв.

За словами експерта, також можна піти в іншому напрямку – альтернативними шляхами знижувати собівартість газу, який споживає населення і цим вирішувати багато питань щодо забезпечення газом населення та промисловості.

«Зверніть увагу на «сланцевиків» в США – як все лихо починалося, а зараз: не дай Бог нафта падає нижче 50 доларів за барель і все, а у них там боргів на 750 млрд доларів. У нас зараз немає монополії. Ми зараз купуємо газ російського походження у декількох європейських посередників», - розповів Бізяєв.

На думку політолога, для власного видобутку газу треба витратити величезну кількість грошей на розробку родовищ.

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Нагадаємо, Politeka публікувала слова Бізяєва, що приходить епоха, коли буде домінувати концепція, що вкрасти в політиці взагалі не можна.

Раніше на Politeka Бізяєв повідомив, що практично до історичних максимумів піднялися ціни на залізну руду.