Політолог Руслан Бізяєв у програмі «Прогноз» на каналі Знай24 розповів, чи реально видобуванням нашого газу знизити його вартість для кінцевого споживача. За його словами, розробка родовищ дуже дорого обійдеться і не факт що видобуток українського газу окупиться.
«Це просто зараз дорого і на це потрібна політична воля. Треба розуміти, що це буде на першому етапі як мінімум збитково. Треба зібрати політичну волю в кулак і сконцентрувати кошти і тільки після цього можна йти в цьому напрямку», - зазначив Бізяєв.
За словами експерта, також можна піти в іншому напрямку – альтернативними шляхами знижувати собівартість газу, який споживає населення і цим вирішувати багато питань щодо забезпечення газом населення та промисловості.
«Зверніть увагу на «сланцевиків» в США – як все лихо починалося, а зараз: не дай Бог нафта падає нижче 50 доларів за барель і все, а у них там боргів на 750 млрд доларів. У нас зараз немає монополії. Ми зараз купуємо газ російського походження у декількох європейських посередників», - розповів Бізяєв.
На думку політолога, для власного видобутку газу треба витратити величезну кількість грошей на розробку родовищ.
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Нагадаємо, Politeka публікувала слова Бізяєва, що приходить епоха, коли буде домінувати концепція, що вкрасти в політиці взагалі не можна.
Раніше на Politeka Бізяєв повідомив, що практично до історичних максимумів піднялися ціни на залізну руду.