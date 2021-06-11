У програмі експерта з міжнародної та внутрішньої політики Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» український політтехнолог Сергій Гайдай пояснив, що президента мають оточувати ті люди, що дійсно хочуть змінити Україну на краще.

Як каже Гайдай, часто правильні ідеї висловлює той, хто зовсім не зручний владі: він не скаже те, що від нього хочуть почути. «Будуть говорити правду, коли ти зробив неправильну дію», - підкреслює він. У приклад експерт наводить те, як радять прибрати з команди Гетманцева, адже через нього економіка не розвивається.

Також гість програми торкається теми податків. Він стверджує, що результатом зниження податків став ріст економіки у тих країнах, де вжили відповідні заходи. Водночас він критикує твердження, що всі мають сплачувати податки. На думку політтехнолога, воно помилкове, хоч і видається правильним.

«Я як підприємець порахував, скільки за минулий рік заплатив податків, без урахування того, що я плачу крім податку на підприємництво», - каже Гайдай. Отже, експерт стверджує, що двом компартіям, де він співзасновник, довелося за рік сплатити податків на суму 800 тисяч гривень.

Також Гайдай обурюється через те, куди йдуть податки. Він вважає, що на цю суму можна би було давно вже зробити дороги і підприємці мають право це вимагати. А дороги в Черкаській області політтехнолог описує як такі, що пережили артобстріл. «І чому досі є держслужбовці, котрі хамлять в будь-якій установі, де державний сервіс, який повинен бути на гроші за сплачені податки?», - обурюється Гайдай.

Нагадуємо, Гайдай заявив, що Ющенко хотів увійти в історію .