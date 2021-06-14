В Америці боротьбу з олігархами починали за допомогою антимонопольного законодавства. Таку тему розкрив експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.

«Така ж боротьба повинна була бути і в Україні, а те, що її немає, свідчить про те, що ніхто реально не збирається боротися з олігархами. До олігархічної системи економіки відноситься перш за все рентна модель, коли олігархи контролюють ренти і здійснюють так зване горизонтальне розширення свого бізнесу», - сказав він.

Кущ розповів, що таким чином вони захоплюють практично всі сегменти національної економіки, де ще генерується додаткова вартість. Виходить, що вони хочуть займатися практично всім, вважає він, від вирощування пшениці до енергетики і фінансів.

«Таким чином олігархи витісняють з ринку спеціалізованих профільних учасників, які займалися б цим видом бізнесу набагато ефективніше, ніж ці олігархи. Ці невеликі компанії витісняються, тому що вони не можуть витримати конкуренцію з олігархами», - розповів він.

Кущ пояснив, що конкуренцію вони не витримують, тому що відбувається асиметрія конкурентних механізмів. Вони за рахунок своїх грошей і дотацій, вважає він, які кидають на суміжний ринок, можуть задавити і купити будь-якого учасника ринку.

«Відповідно, щоб побороти олігархів, потрібно боротися з рентною моделлю економіки», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що США активно вдаються до створення поясу стримування Китаю, який складається з ланцюжка країн.

Також раніше Кущ розповідав, що США зняли санкційний тиск на «Північний потік-2».