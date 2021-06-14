Конкуренція на ринку електроенергії в Україні така сильна, що постачальники готові взяти на себе витрати, пов'язані з непередбаченими ситуаціями. Однак в Європі справа йде інакше. Про це в програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів експерт з енергетики В'ячеслав Коханов.

«Європа пішла далі. Там чітко відпрацьовані макети по групах споживачів: перукарні, хлібобулочні магазини, це один профіль. Вони всі вмикаються з 8.00, працюють до 22.00, закриваються і далі не споживають. Чітка прогнозованість населення. Ведеться чітка база, в якій видно, скільки на побутовій техніці додається і як цей профіль змінюється від місяця до місяця, від кварталу до кварталу», - розповідає він.

Нові правила виробляють нові звички.

«Великі підприємства в Європі завели сторожів, щоб скидати зайву електроенергію в накопичувач і брати звідти за потреби. Відповідно, вони намагаються самі себе збалансувати, тому що ціна небалансу в Європі відрізняється від наших у три - п'ять разів. Там небалансами і прогнозуванням займаються всі: і клієнт, і постачальник. Тому що можна не те що не заробити нікому, а навіть не встигнути закласти собівартість продукції, і ти просто вилетиш в трубу», - міркує Коханов.

В Європі займаються цим всі, ми до цього тільки зріємо.

«Чим більше величина проблеми, тим більше мізків в неї включається. Коли, умовно, зараз це недорого коштує, постачальник думає: «Гаразд, я щось зроблю за клієнта». Коли це вже коштує великих грошей і постачальник не може з цим впоратися, всі як один почнуть пред'являти вимоги прогнозування до клієнтів. Споживачі у нас прогнозують себе дуже погано. Всьому виною попередня історія цього ринку, коли це робити було не потрібно. І сьогодні навчити і змусити персонал це робити, і робити правильно, вкрай складно», - підсумовує експерт.

Нагадаємо, ціни на електрику для населення можуть вирости так само різко, як це було з тарифами на газ, - Котенкова.

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