Яким товарам в українських магазинах загрожує подорожчання до кінця 2021 року? Ситуацію у програмі «Суть подій» коментує глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

«Ціна на продукти не залежить від урожаю, тому що Україна вже багато років - відкритий ринок. Це означає, що ми продаємо за однаковою ціною і на внутрішньому ринку, і за кордоном. Якщо в Україні щось не виросло, ми можемо імпортувати продукти за такою ж ціною. Не вистачало нам картоплі - ми її ввозили, не вистачало моркви - те ж саме. Урожай може вплинути тільки на ціну тих продуктів, які мають малий термін зберігання, наприклад, ягід», - зазначає гість програми.

Що стосується подорожчання минулого року, то воно, за словами Дорошенка, було викликано пандемією і зміною клімату - в різних країнах не вистачало то тих продуктів, то цих. Такі ж проблеми були й в самій Україні.

«Але в цьому році все нормально - і в країні, і у світі. В одних країнах вже вироблений колективний імунітет, в інших пройшла повноцінна вакцинація. Тепер державам не потрібно закуповувати зерно про запас, щоб запобігти голодні бунти. Так було, наприклад, в Єгипті. Тепер фактор коронавірусу не діє. На жаль, цього року продукти подорожчали більше, ніж прогнозувалося, але друга половина року обіцяє бути позитивною», - говорить Олексій Дорошенко.

Раніше, як повідомляє Politeka, він прогнозував швидке подорожчання ряду продуктів, зокрема, яєць і яловичини.

Також Дорошенко дав пораду, як заощадити на великодньому кошику.