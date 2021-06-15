Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про подання документів на субсидію і про перші результати отримання допомоги від держави.

«Український народ все продовжує «ходіння по муках». На цьому тижні триває подача документів на оформлення субсидії. Сьогодні мільйони людей, а саме станом на березень 2021 року кількість домогосподарств, які отримували субсидії, становила 2,95 мільйона, займаються оформленням необхідних документів і стоять в чергах до місцевих органів влади, намагаючись повернути собі державну допомогу», - розповіла Завальнюк.

Вона зазначила, що нові субсидії будуть виплачуватися починаючи з травня, але тільки після того, як будуть заново призначені. Журналістка пояснила, що ті громадяни, які не встигли поки оформити належні документи і отримати позитивну відповідь від органів соціального забезпечення, допомогу за травень не отримали. Хоча уряд обіцяє розрахуватися з ними заднім числом після того, як оформлення буде належним чином завершено, додала вона.

«А тим часом багато сімей вже отримали перші компенсації. Розмір звичайно ж маленький, але все ж краще, ніж нічого, погодьтеся. Моя мама, наприклад, отримала 450 гривень субсидії. У літню пору ще куди не йшло, а ось взимку доведеться туго», - заявила Завальнюк.

Крім цього, журналістка повідомила також новину, яка пройшла майже непоміченою в ЗМІ - це прийняття закону про прожитковий мінімум. Так, за словами Завальнюк, на початку поточного місяця Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення», яким планується змінити підхід до формування соціальних стандартів в нашій державі.

Нагадаємо, Завальнюк розповіла, що в 2027 року відбудеться останній етап підвищення вимоги до наявності стажу.