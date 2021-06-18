Український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лібертаріанець, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов в програмі «Говори про майбутнє» розповів, яким чином можна розвинути країну. На його думку, Україні необхідне зростання капіталізації країни.

«Дуже важливим є зростання капіталізації країни. Уся навколо нас нерухомість повинна дорожчати і ми серед неї повинні жити. У нас нерухомість повинна коштувати як в Парижі, тоді ми стаємо багатою країною, і нас цінують. Зараз у нас на дні нерухомість, люди, і купівельна спроможність», - зазначив Балашов.

За словами Балашова, купівельна спроможність не може вирости без зростання цін: коли держава багатіє, ціни ростуть. Як він зазначив, щоб підняти купівельну спроможність треба збільшити заробіток кожної людини окремо.

«Треба щоб більше у людей залишалося, а не у колективного розуму під назвою «держава». У них (влади, - ред) в програмі немає зменшення податків, які беруть з вас», - розповів Балашов.

На думку експерта, коли людина думає про державу, вона повинна розуміти, що податки знижені не будуть, і держава не буде турбуватися про його матеріальний стан. Балашов керується лібертаріанською концепцією і концепцією його партії, яка передбачає, що заробіток кожної людини – це головний пріоритет.

Нагадаємо, Politeka публікувала слова Балашова, що наш ринок газу просочений схематозом .