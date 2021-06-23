По всій території України після коронавірусу роботодавці знизили рівень оплати праці. Таку тему обговорив керівник проєкту з працевлаштування Олексій Толкачов з журналісткою Любов’ю Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«Я вас здивую, але за статистикою у 2020 році середня зарплатня по Україні виявилася вищою, ніж в спокійному 2019 році. Було велике просідання ринку праці під час коронавірусної пандемії, але після цього відбулося пожвавлення ринку, люди почали відновлювати свої бізнеси, почали заново наймати співробітників і це привело в окремих галузях до істотного зростання зарплат», - підкреслив він.

Толкачов сказав, що логістика і продажі буквально захлиналися, їм не вистачало людей, тому пропонували зарплати вище. Зрозуміло, вважає він, що це і витягло середній рівень заробітних плат по країні. Але насправді, впевнений він, картина не така райдужна як за статистикою.

«Підприємці в період пандемії терпіли катастрофічні збитки і йшли на дно. В цих умовах вони попросту і скорочували заробітні плати, збільшували навантаження і просили іноді попрацювати на ентузіазмі. З іншого боку, робочих місць ставало все менше під час пандемії і в такій ситуації роботодавці могли викручувати руки, ставлячи свої умови», - резюмував він.

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