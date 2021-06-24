У програмі «Суб'єктивно з Андрієм Пелюховським» громадський діяч, лідер партії «Сила нації» Андрій Пелюховський розмірковував про державні гроші і їх призначення і розповів, на що в його розумінні має використовуватися державний бюджет.

«У мене питання: а є державні гроші? Наскільки я знаю, бюджет формується з оподаткування, ми платимо податки. Немає державних грошей, є гроші платників податків. Ми платимо податки, щоб держава ефективно витрачала наші гроші», - говорить Пелюховський.

Він зазначив, що бюджетні кошти, отримані з наших податків, повинні йти на освіту наших дітей, якісні медичні реформи, щоб медичні установи, лікарні могли лікувати українців, а також на відкриття виробничих установ, заводів та інших підприємств, які приносять користь громадянам і розвивають країну.

Тому, на думку Пелюховського, бюджетні кошти не можуть вважатися державними, адже вони насправді є народними грошима.

«Народні – зрозуміло, це наші з вами гроші у вигляді податків. А що таке державні? Це інститут управління, який розподіляє наші з вами кошти для нашого добробуту, я це так розумію. Але, на жаль, не всі так вважають», - заявив Пелюховський.

Нагадаємо, Друзенко заявив, що джерелом влади є народ, він має право встановлювати і змінювати конституційний лад.