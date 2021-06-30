Український дипломат та політик, ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян в програмі «А як насправді?» пояснив, чому ситуація з ВВП-варрантами та зовнішнім боргом України не є катастрофічною та розповів про економічні показники нашої країни за минулий рік.

Зокрема, він нагадав, що кредити, за які критикують уряд Арсенія Яценюка, були взяті зовсім в інший час. Омелян пояснив, що насправді ці кредити були взяті при Януковичі, а при Яценюку в 2014 році вони були реструктуризовані. Тоді, за словами ексміністра, списалася значна частина цих кредитів і переоформилася їх ставка для того, щоб Україна могла їх виплачувати.

«Але ж питання зараз навіть не в цих грошах, а в тому, що за 2020 рік ми набрали боргів більш ніж на 15 млрд доларів. Зараз борг України складає близько 100 млрд – це не катастрофічна сума. Але катастрофічним є те, що у нас дуже малий державний бюджет та низький ВВП, що купівельна спроможність українця дуже низка і заробіток на душу населення дуже невисокий», - каже Омелян.

Щодо умов виплати кредиту ексміністр зазначив, що серед них дійсно є відсік щодо термінів, але він полягає в тому, що якщо Україна починає заробляти більше і відповідно починає нормально працювати економіка, тоді ми виплачуємо борги повністю із відповідною кредитною ставкою. Якщо економіка в поганому стані, кредитори розуміють, що гроші повернути зараз Україна не може, та продовжують відстрочку, додав політик.

«В цьому році у бюджеті написали, що буде ріст на 4,5% а перший квартал показує падіння 2,2%. Тобто росту і близько немає», - розповів Омелян.

Раніше Politeka повідомляла, що Поляков розповів про виплати по ВВП-варантах.

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