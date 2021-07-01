Російський економіст, політик та бізнесмен Дмитро Некрасов в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком розповів, яка ситуація з інфляцією активів в Російській Федерації.

"Інфляція активів. Ми її спостерігаємо вже давно. І вона спостерігається після провалу 2008 року. Ми бачимо постійно висхідний тренд, який з коронавірусом швидше посилився, ніж послабився. Там було коротке падіння, потім все знову пішло в ріст. Тому що в епідемію ще складніше споживати. У тебе гроші капають, все одно всі фінансові активи і просто активи зосереджені в верхній групі. І, відповідно, їм треба у щось це вкласти", - сказав Дмитро Некрасов.

Він зазначив, що в цей час немає альтернатив, оскільки державні бонди негативні.

"У тебе позитивні ставки за державними облігаціями починаються з двадцятирічних облігацій... У великій кількості країн облігації мінусові. Ставки в банках нульові або мінусові. А взагалі на кінець 2020 року, в облігаціях, які були з негативною прибутковістю, було 18 трлн доларів. Тобто, там якщо приблизно вважати, то лише за рік кредитори по суті заплатили боржникам близько 20 млрд доларів за те, що дали їм в борг. Це тільки по облігаціях, ми зараз взагалі банки не беремо", - додав Некрасов.

За його словами, в цих умовах краще купувати квартири, які знизилися в ціні.

"Що завгодно. Bitcoin, картини. Предмети мистецтва ростуть взагалі абсолютно божевільними темпами за ціною. Відповідно, ці речі — вони розганяються. Але за великим рахунком, для держави проблемою є тільки споживча інфляція. Інфляція сировинних і базових товарів, звичайно, впливає на споживчу, але це циклічні речі", - підкреслив економіст.

Як повідомляла Politeka, Некрасов зазначив, що завжди у всьому світі на різних ринках відбувається різний рух товарів.

Також Politeka повідомляла, що економіст заявив, що підвищення податків спровокує зростання інфляції і гальмування економічного розвитку.