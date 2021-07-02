Політичний експерт Віталій Романченко у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, для чого депутати ввели ринок землі в Україні.

За його словами, багатьом нардепам видавали методички, що говорити в ЗМІ з цього приводу. Зокрема, депутати заявляли, що в світі є тільки 4 країни, де немає ринку землі: Білорусь, Венесуела, Куба і Україна.

«І ось ця теза – я не знаю, який дурень її вигадав... Це абсолютна дурість! Тому що я зараз відразу вам назву такі країни як Ізраїль, Саудівська Аравія, Китай, Канада... І загальна тенденція взагалі в питанні сільського господарства, що держава бере під контроль такий державний і економічний актив як сільськогосподарська земля», - говорить експерт.

Він зазначає, що Україна – це дуже вигідний регіон для ведення сільськогосподарської діяльності. Наприклад, в США завдяки клімату також складаються сприятливі умови, там можна збирати урожай 2-3 рази на рік. Політичний експерт стверджує, що Україна знаходиться на тому ж рівні, але в Штатах більшість сільськогосподарських земель контролює держава.

«Понад 60% сільськогосподарської землі в Америці контролює держава – або федеральний уряд, або уряд Штатів. Але це контроль держави, а не ділянки землі, які знаходяться в приватній власності когось», - сказав Романченко.

На його думку, також в питанні запровадження ринку землі в Україні «був вплив ззовні».

«Ми знаємо, що інтерес до українських чорноземів з боку іноземних інвесторів і транснаціональних компаній дуже великий. Це такий актив, який не вимагає додаткових інвестицій», - резюмував експерт.

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