Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про заборгованість по зарплатах в Україні і повідомила нові дані Держстатистики, що стосуються заробітку українців.

«В Україні зростає заборгованість по зарплатах. Грошей у людей стає все менше, в хід пішла остання заначка. Державна служба статистики України проаналізувала, як зарплата вплинула на фінансове становище українців в цьому році», - розповіла Завальнюк.

Вона повідомила, що, за підрахунками аналітиків Держстату, за період з січня по березень цього року українські громадяни заробили приблизно 984 мільярди гривень, а витратили за той же час 1067 млрд.

«Висновки експертів очевидні: все менше українців можуть дозволити собі накопичувати хоч якісь заощадження, через що, за цей же період, вони скоротилися на 83 мільярди гривень», - зазначила Завальнюк.

Журналістка також розповіла, що номінально зарплата українців і їх загальні доходи за січень-березень цього року стали вище на 11,2%, а в реальному житті показники, що враховують ціновий фактор, виросли всього на 1%.

«Аналітики Держстату відзначають, що в цілому в минулому році українцям довелося витратити 17 мільярдів гривень власних заощаджень. Це пов'язано з тим, що їхні доходи просто були менше, ніж витрати. Втім, судячи з тенденції перших місяців цього року, до грудня наші заощадження збідніють ще більше», - заявила Завальнюк.

Як повідомляла Politeka, Завальнюк заявила, що більшість газопостачальників вже оприлюднили свої липневі місячні тарифи .