Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о задолженности по зарплатам в Украине и сообщила новые данные Госстатистики, касающиеся заработка украинцев.

«В Украине растет задолженность по зарплатам. Денег у людей становится все меньше, в ход пошла последняя заначка. Государственная служба статистики Украины проанализировала, как зарплата повлияла на финансовое положение украинцев в этом году», - рассказала Завальнюк.

Она сообщила, что, по подсчетам аналитиков Госстата, за период с января по март этого года украинские граждане заработали примерно 984 миллиарда гривен, а потратили за то же время 1067 миллиардов.

«Выводы экспертов очевидны, все меньше украинцев могут позволить себе накапливать хоть какие-то сбережения, из-за чего, за этот же период, они сократились на 83 миллиарда гривен», - отметила Завальнюк.

Журналистка также рассказала, что номинально зарплата украинцев и их общие доходы за январь-март этого года стали выше на 11,2%, а в реальной жизни показатели, учитывающие ценовой фактор, выросли всего на 1%.

«Аналитики Госстата отмечают, что в общей сложности в прошлом году украинцам пришлось потратить 17 миллиардов гривен собственных сбережений. Это связано с тем, что их доходы попросту были меньше, чем расходы. Впрочем, судя по тенденции первых месяцев этого года, до декабря наши сбережения оскудеют еще больше», - заявила Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Завальнюк заявила, что большинство газопоставщиков уже обнародовали свои июльские месячные тарифы .