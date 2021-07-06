Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о задолженности по зарплатам в Украине и сообщила новые данные Госстатистики, касающиеся заработка украинцев.
«В Украине растет задолженность по зарплатам. Денег у людей становится все меньше, в ход пошла последняя заначка. Государственная служба статистики Украины проанализировала, как зарплата повлияла на финансовое положение украинцев в этом году», - рассказала Завальнюк.
Она сообщила, что, по подсчетам аналитиков Госстата, за период с января по март этого года украинские граждане заработали примерно 984 миллиарда гривен, а потратили за то же время 1067 миллиардов.
«Выводы экспертов очевидны, все меньше украинцев могут позволить себе накапливать хоть какие-то сбережения, из-за чего, за этот же период, они сократились на 83 миллиарда гривен», - отметила Завальнюк.
Журналистка также рассказала, что номинально зарплата украинцев и их общие доходы за январь-март этого года стали выше на 11,2%, а в реальной жизни показатели, учитывающие ценовой фактор, выросли всего на 1%.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Самолет с пассажирами пропал с радаров, мог упасть в море: первые данные ЧП в России
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП на польской трассе, много раненых: первые детали и кадры
Максим Галкин сообщил о невосполнимой потере, Ротару не сдержалась: «Трудно подобрать слова…»
Дочь Кошевого решилась на кардинальные перемены во внешности: как теперь выглядит 13-летняя Варвара
«Аналитики Госстата отмечают, что в общей сложности в прошлом году украинцам пришлось потратить 17 миллиардов гривен собственных сбережений. Это связано с тем, что их доходы попросту были меньше, чем расходы. Впрочем, судя по тенденции первых месяцев этого года, до декабря наши сбережения оскудеют еще больше», - заявила Завальнюк.
Как сообщала Politeka, Завальнюк заявила, что большинство газопоставщиков уже обнародовали свои июльские месячные тарифы.
Ранее Politeka сообщала, что Романченко рассказал, какие проблемы начнутся из-за рынка земли в Украине.