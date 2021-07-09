Для мене було шоком, коли я зрозумів, що якість у міжнародному розумінні – це не просто найкраще щось. Це точна відповідність твоїм вимогам. Так заявив у програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило » генеральний директор ДП «Прозорро» Василь Задворний.

«Тож насправді, коли ми говоримо про якісне, варто було б сказати, які у нас вимоги. І якщо ми говоримо про Олю Полякову, яку хочуть запросити на концерт, - то насправді є якийсь резон, чому ти хочеш саме Олю Полякову. Ну, наприклад, тому що твоя аудиторія найбільш до неї схильна. У тебе є абсолютно конкретний показник, якесь соціологічне дослідження твоєї аудиторії, її вподобання. І ти будеш надавати преференції тим пропозиціям, які найбільше відповідають уподобанням твоєї цільової аудиторії. І от такі вимоги в «Прозорро» можна використовувати», - розповідає він.

Задворний каже, що «Прозорро» вимагає кращого усвідомлення самого себе: чому мені це потрібно?

«Я ж не просто хочу айфон собі купити, а тому що це – статусна річ. Всі ці речі можуть бути описані. Якщо ми говоримо про речі, не пов’язані з послугами (товари, комп’ютери, телефони), то у нас постійно з’являються нові функціонали, щоб більш тонко їх налаштувати. Так, цього року ми запустили закупівлю за життєвим циклом. Наприклад, закуповуємо автомобіль і можемо враховувати не тільки його вартість, а й використання пального, скільки разів його треба ремонтувати. І, відповідно, вартість самого життєвого циклу порахувати», - пояснює експерт.

За його словами, так само існують нецінові критерії: термін постачання, вартість доставки тощо.

«І з цими речами все майже повністю врегульовано в системі. Треба розуміти, що в переважній більшості випадків держава закуповує дуже прості речі: фармацевтична продукція, нафта, паливо, канцелярія, продукти харчування», - розповідає Задворний.

Нагадаємо, раніше Politeka повідомляла, що маніпуляції трейдерів-спекулянтів загрожують стабільній роботі ТЕС .