Чи може система «Прозорро» застосовувати проти недобросовісних виконавців Blacklist, розповів у програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило» генеральний директор ДП «Прозорро» Василь Задворний.
«Коли ми говоримо про аудиторські фірми, у нас є поняття «великої четвірки». У нас є поняття «великої трійки» для консалтингових компаній. Насправді для багатьох галузей в Україні у нас такого поняття немає. Всі компанії начебто однаково на ринку існують. Хоча, можливо, це могло б стати драйвером для певної класифікації компаній. Тоді можна було б говорити про певну класифікацію цих постачальників і, відповідно, про доступ до державних грошей», - каже він.
Чи буде створений Blacklist для постачальників із негативною репутацією?
«Blacklist – це суперпопулярне запитання. Скоро буде п’ять років, як я працюю в «Прозорро», і в мене часто про це запитують. Тут, як завжди в державі на керівних посадах, ти не може обирати між гарним і поганим. Ти завжди балансуєш між двома поганими рішеннями. Дійсно, можна було б не давати доступ до закупівель компаніям, які не виконали обов’язки, які, грубо кажучи, кидають замовників. Але є запитання: а хто буде визначати, що вони кинули замовників?», - розповідає Задворний.
«Починаючи з 2020 року замовник може сам визначити, що він не отримав належної якості послуг, і він може створити цей Blacklist сам для себе. Він може сказати: «Ні, ти мене вже кинув, я з тобою вже не буду мати жодних справ». Це кваліфікаційна вимога, юридично вона звучить як, типу, компанії, щодо яких були застосовані господарські санкції. І це вже можна робити з минулого року», - пояснює він.
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