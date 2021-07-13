Журналістка Любов Завальнюк в програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, з якими проблемами при виході на пенсію можуть зіткнутися українці. Одна з головних - брак стажу.

Зокрема, журналістка розповіла, що Міністерство соціальної політики закликало людей самостійно перевіряти свій стаж і контролювати фіксацію своєї трудової діяльності, щоб мінімізувати ризики при виході на пенсію. При цьому, зазначила Завальнюк, з 2028 року, аби вийти на пенсію, треба буде мати 35 років стажу - це, на її думку, дуже великий проміжок.

«Взагалі-то кожна людина, яка платить ЄСВ, повинна знати, на що їй розраховувати при виході на пенсію. Як мінімум, це мотивує працювати офіційно і відраховувати гроші до Пенсійного фонду. Але на сьогодні пенсія - індивідуальний продукт, і кожному вона розраховується відповідно його заробітків і стажу. У міністерстві кажуть, що це велика перемога пенсійної реформи. Але от мені це взагалі нагадує «розвод» довжиною в життя. І довіри у людей така схема взагалі не викликає», - говорить Завальнюк.

Вона зазначила, що для громадян, які вийшли на пенсію до 2000 року, враховуються їх зарплати за той період часу - там також є свій коефіцієнт. Можливо, що будуть брати в розрахунок і премії, отримані в той період, але це все вирішується в індивідуальному порядку, тому, щоб отримати повну картину по своїй пенсії, потрібно звертатися до Пенсійного фонду, додала журналістка.

«Нинішні пенсіонери - заручники непродуманої реформи, яка в дії показала, що державі байдуже до проблем тих, хто багато років працював на забезпечення життєдіяльності держави сьогодні. Як розірвати це порочне коло – багатьом давно відомо, але, видно, деяким це не зовсім вигідно. Ось і виходить, що платять у нас ЄСВ найсміливіші оптимісти, а таких, як відомо, всього 11 мільйонів», - розповіла Завальнюк.

Раніше Politeka повідомляла, що Михайло Чаплига розповів про проблеми Пенсійного фонду.