Державний бюджет України не передбачає жодних коштів на те, аби купувати імпортний газ. Політолог Руслан Бізяєв прокоментував цю ситуацію у програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай24».

Бізяєв пояснює, що на купівлю газу зараз просто немає коштів, але він все одно потрібен. За його словами, всі були дуже обнадіяні, мовляв, можна буде забити газові сховища по 300-280 під серпень-вересень. «Навесні всі чомусь думали, що повториться ситуація весни минулого року, коли ціни на газ досягли історичних мінімумів», - зазначає він і додає, що нічого із цього не справдилося.

Загалом, каже експерт, найтяжче доведеться Польщі та Україні. Аби не бути голослівним, він посилається на спільну заяву МЗС: саме політична складова найбільше вдарить по цих двох державах. «Після того, як Німеччина стає другим після Туреччини газовим хабом — всі розмови про те, що якимось чином можна далі буде петляти — стають предметом фантастики», - міркує гість програми.

Тим не менш, підкреслює політолог, потрібно шукати вихід і зокрема Україна сподівається на зниження цін на газ через початок виборів у Німеччині. Принагідно Бізяєв додає, що Німеччина має дати 178 мільйонів євро, а решту – треба шукати самостійно.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв розповів, чого очікувати після запуску «Північного потоку-2».

Також Politeka писала про те, що Бізяєв порівняв Мінські угоди із Гордієвим вузлом: розв’язати або розрубати.