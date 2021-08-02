В ефірі програми «Юристи відповідають» адвокат з нерухомості юридичної компанії «Наказ» Наталія Чацкіс пояснила актуальність податку на розкіш, згідно з яким, квадратура квартири понад 60 м² оподатковується на розкіш. Юристка додала, що для будинку ця межа становить 120 м².

За її словами, це зовсім не новий податок: він існує з 2013 року, а платять його люди приблизно з 2014-2015 років. Адвокат пояснила, що зараз про нього активно говорять, тому що платіжки розсилають до 1 липня, тому зараз він особливо актуальний. Чацкіс також розповіла, чому багато хто не знав про цей податок.

«В Україні існує єдиний реєстр нерухомості, і податкова бере інформацію звідти. А цей реєстр існує теж приблизно з 2013 року. Відповідно, якщо у вас була квартира з 90-х років, її немає в реєстрі, податкова її не бачить і не надішле вам квитанцію», - каже юристка.

Чацкіс пояснила, що тільки з плином часу, коли все більше і більше наповнювався реєстр, все більшій кількості людей почала приходити ця платіжка, і, відповідно, люди думають, що це якесь нововведення. Вона також зазначила, що податок діє і в містах, і за їх межами.

«Цей податок місцевий, і відсоток податку на розкіш встановлює кожна місцева рада. Відповідно в Києві це буде одна сума, в Одесі – зовсім інша. Але є верхня межа – це 1,5% за квадратний метр від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня», - розповіла Чацкіс.

Крім цього, вона розповіла, що податок сплачується за минулий рік, тобто зараз приходять платіжки за 2020 рік. Тому, пояснила адвокат, для розрахунку верхньої межі податку потрібно взяти значення мінімальної зарплати, встановленої на січень 2020 року і вирахувати від нього 1,5%.

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