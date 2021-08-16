У своєму блозі «Чесний погляд на економіку» експерт і економіст Олексій Кущ розповів про можливий економічний шлях України за сценарієм Аргентини
«Україну часто лякають Аргентиною у контексті дефолту, що якщо ми будемо жорстко розмовляти з нашими кредиторами і проявляти суб'єктну позицію, то у нас буде як в Аргентині. Але якщо ми подивимося, то внутрішній валовий продукт аргентинської економіки становить на сьогоднішній день приблизно 500 мільярдів доларів в залежності від курсу песо, який може коливатися», - розповів він.
Кущ сказав, що тим не менше це в кілька разів більше, ніж внутрішній валовий продукт в Україні. ВВП Аргентини можна порівняти з ВВП Польщі, підтвердив він, тобто це приблизно рівні за економічним потенціалом країни при практично ідентичній чисельності населення.
«Аргентина входить у Велику двадцятку і проводить засідання Великої двадцятки в Буенос-Айресі, а Україна, на жаль, у Велику двадцятку не входить. Тому тут порівняння йдуть не в нашу користь. Аргентина, крім розвиненого аграрного сектора, має ще й потужну промисловість, в тому числі і науку. Тому спроби залякування Аргентиною і дефолтом є абсолютно безпідставними», - резюмував він.
Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що план Маршалла був більше планом по відновленню післявоєнної американської економіки.
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Також раніше для Politeka Кущ розповідав, що економіка України, яка буде рости на 10% або на 12% в рік, на Заході зовсім нікому не потрібна.