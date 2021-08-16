У своєму блозі «Чесний погляд на економіку» експерт і економіст Олексій Кущ розповів про можливий економічний шлях України за сценарієм Аргентини

«Україну часто лякають Аргентиною у контексті дефолту, що якщо ми будемо жорстко розмовляти з нашими кредиторами і проявляти суб'єктну позицію, то у нас буде як в Аргентині. Але якщо ми подивимося, то внутрішній валовий продукт аргентинської економіки становить на сьогоднішній день приблизно 500 мільярдів доларів в залежності від курсу песо, який може коливатися», - розповів він.

Кущ сказав, що тим не менше це в кілька разів більше, ніж внутрішній валовий продукт в Україні. ВВП Аргентини можна порівняти з ВВП Польщі, підтвердив він, тобто це приблизно рівні за економічним потенціалом країни при практично ідентичній чисельності населення.

«Аргентина входить у Велику двадцятку і проводить засідання Великої двадцятки в Буенос-Айресі, а Україна, на жаль, у Велику двадцятку не входить. Тому тут порівняння йдуть не в нашу користь. Аргентина, крім розвиненого аграрного сектора, має ще й потужну промисловість, в тому числі і науку. Тому спроби залякування Аргентиною і дефолтом є абсолютно безпідставними», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що план Маршалла був більше планом по відновленню післявоєнної американської економіки.

Також раніше для Politeka Кущ розповідав, що економіка України, яка буде рости на 10% або на 12% в рік, на Заході зовсім нікому не потрібна.