Експерт з пенсійних систем Олександр Ткач у програмі «Акценти» з Тетяною Резвін розповів, які зміни відбудуться в українській пенсійній системі найближчим часом.

«Найближчим часом планується перехід від існуючої, скажімо так, дворівневої пенсійної системи до трирівневої пенсійної системи. Що це означає? Що сьогодні у нас є солідарна пенсійна система, яка є першим рівнем (по суті, базовим), де пенсії виплачуються практично всім громадянам України, хто хоч трошки працював. І третій рівень – це добровільна система недержавного пенсійного забезпечення», - каже експерт.

За його словами, другим рівнем буде накопичувальна пенсійна система.

«Підкреслюю – обов'язкова. Тобто участь в ній буде обов'язковою для всіх працюючих. Але, очевидно, будуть якісь, може бути, зміни вікові. Припустимо, можуть сказати, що люди, яким залишилося менше 10 років до пенсії, будуть брати участь в ній добровільно. А всі, хто тільки приступає до трудової діяльності і не досяг, припустимо, віку 40 або 50 років – для них участь у цій системі буде обов'язковою», - сказав Ткач.

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