Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, яких трьох категорій громадян позбавлять субсидії, а також повідомила терміни отримання цієї соціальної допомоги від держави.

«В першу категорію потрапляють ті, хто придбали будь-які товари тривалого користування на суму понад 50 тисяч гривень за один раз, квартиру, земельну ділянку або транспортний засіб, крім мопеда або причепа. До другої категорії відносяться люди, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та за оплату аліментів понад 3 місяці, банківський депозит на суму понад 100 тисяч гривень, які вчинили валютні операції і покупку банківських металів протягом року на суму понад 50 тисяч гривень, які декларують відсутність доходу, проте перебували за кордоном більше 60 днів», - розповіла Завальнюк.

Відносно останніх, вона зазначила виключення - перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною. Також, за словами журналістки, до цієї категорії відносяться люди, які не повернули в бюджет незаконно отриману субсидію за попередній період, власники авто, яким менше 5 років з дати випуску, власники 2 і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску і люди, які не мають доходів і при цьому не проходять навчання, які не працюють, не мають статусу безробітного.

До третьої категорії, за словами Завальнюк, відносяться люди, у яких площа квартири перевищує 130 м2 або площа будинку перевищує 230 м2.

«Також стали відомі терміни призначення субсидії. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня, на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня», - розповіла журналістка.

Як повідомляла Politeka, Павловський розповів про перевірки отримувачів субсидій та іншої соціальної допомоги .