На яку інфляцію варто розраховувати до кінця року? Це питання розглядає генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко у програмі «Акценти» з ведучою Тетяною Резвін.

Передусім гість програми зазначає, що інфляція – винахід новітнього світу. У приклад він наводить Київську Русь, де інфляції практично не було і протягом десятиліття чи й двадцятиліття міг виникнути 1% подорожчання.

Натомість у 20 столітті, розповідає Дорошенко, після світової війни у всьому світі з’явилася необхідність наповнити бюджет коштами бізнесу і громадян – тоді виникла інфляція. «Тоді ми як раз й побачили, що інфляція - це спосіб перерозподілу коштів», - підкреслює він.

Так, констатує експерт, й почалася історія з інфляцією, яка з декількох відсотків на рік пізніше зростала до десятка. «Зараз іноді говорять про гіперінфляцію, коли вона може сягати півтори тисячі відсотків за рік», - розповідає він. Як попереджає Дорошенко, у разі гіперінфляції доведеться або купити щось сьогодні, або втратити всю зарплату завтра.

Цьогоріч, вважає гість програми, варто розраховувати на інфляцію у 10%, хоч первинно й планувалося закласти у держбюджет 5%. Тим не менш, він пригадує, що раніше прогнозував інфляцію 8-9%. «Але, на жаль, зараз ми бачимо, що якраз здешевлення грошей виходить за рамки і це не лише в Україні», - підкреслює Дорошенко.

Зокрема, він розповідає про інфляцію в США, яка цьогоріч перевищить 5%, що для держави надто високо і в некризовий час. «Тому що всі країни світу закладають інфляцію 1,5%, іноді максимально – 2%. А тут ми побачимо скоріш за все 5%, а це означає, що інфляція вийшла з-під контролю», - каже експерт.

Як повідомляла Politeka, Дорошенко розповів, які фактори впливають на інфляцію.

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