Економіст Юрій Атаманюк назвав причини того, що переважно офшорні рахунки зберігаються в колишніх британських колоніях, і пояснив, як для цього взагалі вибирають банки.

Про це він розповів у своєму блозі .

Як пояснює економіст, це міжнародні компанії і компанії, зареєстровані в зонах пільгового оподаткування, які є, наприклад, в американських штатах Делавер та німецькому Гамбурзі. «Але родоначальник всіх офшорів – це Великобританія», - підкреслює він. У приклад економіст наводить колишні британські колонії Панаму, Сейшели тощо – це найпопулярніші країни для офшорних рахунків.

До того ж, додає експерт, самі колишні британські колонії успішно користуються цією ситуацією. «Користуються, перш за все, якщо ми говоримо з точки зору легальності, то для зручності зовнішньоекономічної міжнародної діяльності, тому що ці компанії підкоряються англійському праву, до якого більше довіри на міжнародній арені», - пояснює він.

Атаманюк акцентує на тому, що бізнес завжди обирає держави, які підпадають під англійське право. Зокрема, каже він, йдеться про великий металургійний, інвестиційний, зерновий бізнес – всі вони пов’язані з компаніями, на яких діє англійське право. Економіст зазначає, що так само роблять і всі українські банки, окрім хіба що малих приватних.

Він розповідає, що особисто цікавився цим питанням у банкірів і отримав таку відповідь: «Ми завжди будуємо банк так, щоб його можна було продати і капіталізуватися, а продати банк не з англійською юрисдикцією на сьогоднішній день неможливо».

Як повідомляла Politeka, Атаманюк розповів, коли почав будуватися перший газопровід в обхід України .