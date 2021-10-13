Экономист Юрий Атаманюк назвал причины того, что преимущественно офшорные счета хранятся в бывших британских колониях, и объяснил, как для этого вообще выбирают банки.

Об этом он рассказал в своем блоге .

Как объясняет экономист, это международные компании и компании, зарегистрированные в зонах льготного налогообложения, которые есть, например, в американских штатах Делавэр и немецком Гамбурге. «Но родоначальник всех офшоров – это Великобритания», - подчеркивает он. В пример экономист приводит бывшие британские колонии Панаму, Сейшелы и т.д. - это самые популярные страны для офшорных счетов.

К тому же, добавляет эксперт, сами бывшие британские колонии успешно пользуются этой ситуацией. «Пользуются, прежде всего, если мы говорим с точки зрения легальности, то для удобства внешнеэкономической международной деятельности, потому что эти компании подчиняются английскому праву, к которому больше доверия на международной арене», - объясняет он.

Атаманюк акцентирует на том, что бизнес всегда выбирает государства, подпадающие под английское право. В частности, говорит он, речь идет о большом металлургическом, инвестиционном, зерновом бизнесе - все они связаны с компаниями, на которые действует английское право. Экономист отмечает, что так же поступают и все украинские банки, кроме разве что малых частных.

Он рассказывает, что лично интересовался этим вопросом у банкиров и получил ответ: «Мы всегда строим банк так, чтобы его можно было продать и капитализироваться, а продать банк не с английской юрисдикцией на сегодняшний день невозможно».

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, когда начал строиться первый газопровод в обход Украины .